أســــــرة
تطـور تاريخـي
البروفيسور بورقية قالت إن الإقبال سيزداد على عمليات الزرع قالت البروفيسور آمال بورقية، اختصاصية في أمراض الكلي إن التطور الذي عرفه مجال زراعة الأعضاء ومن بينها الكلي يمثل لحظة مهمة في تاريخ الطب ونقلة نوعية وخطوة رئيسية في المجال، مؤكدة أنه يمكن القول إنها أفضل حل لأزمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا