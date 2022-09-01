الأولى
جوازات مرور قضاة لدى بارون
ضبط رفقة زوجة سابقة لقائد متلبسين بحيازة ممنوعات تفجرت فضيحة نصب جديدة باسم القضاء، نهاية الأسبوع الماضي، انتهت بحجز جوازات مرور مزورة خاصة بالقضاة، بطلها بارون دولي للمخدرات وزوجة سابقة لقائد بالإدارة الترابية، انتهت بسقوطهما في حالة تلبس بحيازة المخدرات قصد تهريبها دوليا، وباستغلال أسماء مسؤولين وبحجزأكمل القراءة »
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