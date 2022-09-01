fbpx
الأولى

جوازات مرور قضاة لدى بارون

منذ 8 ساعات
ضبط رفقة زوجة سابقة لقائد متلبسين بحيازة ممنوعات تفجرت فضيحة نصب جديدة باسم القضاء، نهاية الأسبوع الماضي، انتهت بحجز جوازات مرور مزورة خاصة بالقضاة، بطلها بارون دولي للمخدرات وزوجة سابقة لقائد بالإدارة الترابية، انتهت بسقوطهما في حالة تلبس بحيازة المخدرات قصد تهريبها دوليا، وباستغلال أسماء مسؤولين وبحجزأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.