الأولى
تحت الدف
الشنآن الذي وقع، أول أمس (الأربعاء)، بسجن عكاشة بين محاميين وموظفين، يطرح استفهامات عريضة حول عدم تقبل احترام القانون، وتفضيل مواجهة الشطط، الذي قد تحمله بعض النصوص التشريعية، بغير المساطر الواجب اتباعها، إسوة بما يقع في البلدان المتحضرة. فالولوج إلى المؤسسات السجنية بالمغرب مشروط بالتوفر على جوازأكمل القراءة »
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