الأولى
رؤساء يتملكون أندية باسم الشركات
خروقات في تحويل الديون إلى أسهم لبسط اليد على الفرق الرياضية كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” تحويل رؤساء أندية رياضية لكرة القدم إلى ممتلكات خاصة بهم في سرية تامة، مستغلين ثغرات في القانون. وحسب هذه المعطيات فإن عددا من الرؤساء عمدوا إلى تحويل ديونهم لدى الفرق التيأكمل القراءة »
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