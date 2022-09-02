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رؤساء يتملكون أندية باسم الشركات

منذ 10 دقائق
Inauguration, mercredi (03/08/16) à Hay Ryad à Rabat, du nouveau local de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
خروقات في تحويل الديون إلى أسهم لبسط اليد على الفرق الرياضية كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” تحويل رؤساء أندية رياضية لكرة القدم إلى ممتلكات خاصة بهم في سرية تامة، مستغلين ثغرات في القانون. وحسب هذه المعطيات فإن عددا من الرؤساء عمدوا إلى تحويل ديونهم لدى الفرق التيأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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