الأولى
عرقلة مشروع أمريكي بـ21 مليارا
يتعثر مشروع إحداث منطقة صناعية بأهل لغلام التابعة لمقاطعة سيدي مومن بالبيضاء، وهو واحد من أهم المشاريع التي خاض المغرب من أجلها مفاوضات عسيرة مع هيأة تحدي الألفية الأمريكية قبل أربع سنوات، وتبنته جهة البيضاء-سطات في عهد الرئيس السابق. وتسير أشغال إعادة تأهيل تجهيزات البنيات التحتية (في.إر.دي1)أكمل القراءة »
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