مجتمع
“أزمة ماء” بالبيضاء رسميا
الاستهلاك اليومي العادي يرتفع من 500 ألف متر مكعب إلى 650 ألفا والبيضاء تخزن 700 ألف يوميا تدبر البيضاء، منذ ماي الماضي، أزمة مياه حقيقية، بعد أن ارتفع الطلب على الماء الصالح للشرب خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من 500 ألف متر مكعب يوميا إلى 650 ألف مترأكمل القراءة »
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