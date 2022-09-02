مجتمع
تلاعبات في شهادات مزاولة مهنة
تحولت تخوفات أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية، من تورط الرئيس في منح تفويضات غير قانونية، إلى حقيقة مرة، بعد انتشار فضيحة تسريب نسخ من شهادات مزاولة المهنة تحمل فقط توقيع وختم المعني بالتفويض من الرئيس، قيل إنها تباع لغرباء عن القطاع مقابل مبالغ تتراوح بين 3000أكمل القراءة »
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