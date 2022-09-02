fbpx
مجتمع

تلاعبات في شهادات مزاولة مهنة

منذ 54 ثانية
تحولت تخوفات أعضاء غرفة الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية، من تورط الرئيس في منح تفويضات غير قانونية، إلى حقيقة مرة، بعد انتشار فضيحة تسريب نسخ من شهادات مزاولة المهنة تحمل فقط توقيع وختم المعني بالتفويض من الرئيس، قيل إنها تباع لغرباء عن القطاع مقابل مبالغ تتراوح بين 3000أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 54 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.