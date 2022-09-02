أخبار الصباح
أخبار الصباح
< جمركي أمر المدير الجهوي للجمارك بتطوان، أخيرا، بتوقيف جمركي يعمل بباب سبتة، بعد ضبط سيارة بترقيم أجنبي، اجتازت نقطة التفتيش الجمركية، وعلى متنها كميات من البضائع المهربة. وجاء قرار التوقيف، حسب مصادر "الصباح"، بعد اعتراف سائق السيارة بأن الجمركي، موضوع القرار التأديبي، هو من يسهل لهأكمل القراءة »
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