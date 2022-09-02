خاص
أحمد البيضاوي… صاحب الصولة والأنغام
ذكرى رحيل الموسيقار الذي أسس صرح الأغنية المغربية العصرية البيضاوي يتوسط عبد الحليم ومحمد بوزوبع وعبد الله عصامي (خاص) بمعية الحاج يونس ومحمد الغاوي (خاص) رفقة مصطفى أهباض والحبيب الإدريسي (خاص) عندما كان يترأس الجوق الوطني (خاص) حلت يوم الثلاثاء الماضي الذكرى 33 لرحيل الموسيقار أحمدأكمل القراءة »
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