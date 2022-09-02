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خاص

أحمد‭ ‬البيضاوي‭… ‬صاحب‭ ‬الصولة‭ ‬والأنغام

منذ دقيقة واحدة
الموسيقار أحمد البيضاوي
ذكرى‭ ‬رحيل‭ ‬الموسيقار‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬صرح‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية‭ ‬العصرية‭ ‬ البيضاوي يتوسط عبد الحليم ومحمد بوزوبع وعبد الله عصامي (خاص) بمعية الحاج يونس ومحمد الغاوي (خاص) رفقة مصطفى أهباض والحبيب الإدريسي (خاص) عندما كان يترأس الجوق الوطني (خاص) حلت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الذكرى‭ ‬33‭ ‬لرحيل‭ ‬الموسيقار‭ ‬أحمد‭أكمل القراءة »

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