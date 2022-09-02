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الصباح الفني

“أون مابيل مارسيي” بالرباط

منذ 34 دقيقة
يستعد الفكاهي رضوان بوغرابة لتقديم عرض فكاهي لعمله الفني بعنوان “أون مابيل مارسيي” على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم ثامن شتنبر الجاري. ويعتبر رضوان بوغرابة، المقيم بأوربا من بين ألمع الأسماء في عالم الكوميديا، والذي سبق أن كسب ثقة الفنان جمال الدبوز وشارك في النسخةأكمل القراءة »

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منذ 34 دقيقة


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