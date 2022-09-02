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الصباح الفني

ماغي تستعد للجديد

منذ 31 دقيقة
أعلنت المغنية رقية ماغي، استعدادها للعودة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، لم تكشف تفاصيلها. وقالت ماغي، إنها ستطرح مرة أخرى أغنية مغربية، علما أنه يتوقع أن تكون وطنية، وتتغنى بانجازات المغرب طيلة السنوات الماضية، إذ كتبت في جواب عن سؤال توصلت به ونشرته عبر خاصية “الستوري” “قريباأكمل القراءة »

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منذ 31 دقيقة


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