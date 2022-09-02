مجتمع
إحداث مجموعة الجماعات الترابية بالزمامرة
صادقت المجالس الجماعية للزمامرة والغنادرة وسانية بركيك وأولاد سبيطة والغربية والوليدية والعكاكشة التابعة لإقليم سيدي بنور، أخيرا، على اتفاقية إحداث “مجموعة الجماعات الترابية”، بينها وبين المجلس الإقليمي لسيدي بنور. وترمي هذه المجموعة، إلى فتح آفاق جديدة في وجه سكان هذه الجماعات المجاورة، قصد برمجة مشاريع اقتصادية وصناعيةأكمل القراءة »
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