الصباح الفني
بلمير و”الطقوس الهندوسية”
تقاسمت المغنية رجاء بلمير مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعض تفاصيل عطلتها بإحدى جزر المحيط الهادي، إلا أن خطوتها جرت عليها انتقادات بعض النشطاء. وانتقد البعض ظهور بلمير في صور وفيديوهات نشرتها على صفحتها وهي تتظاهر بممارسة طقوس دينية داخل معبد “هندوسي”، ويتعلق الأمر بمعبد شيفا،أكمل القراءة »
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