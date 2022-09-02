الصباح الفني
مرحاتي عاشقة الغناء
أكدت الفنانة سناء مرحاتي عشقها الكبير لمجال الغناء وأن الوقوف على الخشبة يفتح المجال أمامها للسفر في عوالم روحية. ونشرت مرحاتي مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” من إحدى حفلاتها الفنية، التي تابعها جمهور واسع وعلقت عليها قائلة “الغناء يعيد بنائي ويغذي روحي ويخفف عني ويمنحنيأكمل القراءة »
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