أســــــرة
زراعة الأعضاء… الثورة
تقنيات حديثة لإنقاذ مرضى فشل الأعضاء الحيوية يثير موضوع زراعة الأعضاء والأنسجة، منذ سنوات طويلة، جدلا كبيرا، لكن اليوم اشتد الجدل بعدما أعلن خبراء وصولهم إلى تقنيات جديدة، اعتبروا أنها اكتشافات علمية غير مسبوقة، ستساعد بنسب كبيرة، على إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحيةأكمل القراءة »
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