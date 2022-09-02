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حوادث

لجنة عليا لإحداث مفوضية بالدروة

منذ 15 ثانية
حلت بالمنطقة بعد مطالب استعجالية للسكان والمنتخبين لوضع حد لارتفاع أشكال الإجرام حلت أمس (الخميس)، لجنة رفيعة المستوى ببلدية الدروة (إقليم برشيد) لوضع لمسات على إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة. وكشفت مصادر متطابقة عن وجود مسؤولين رفيعي المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني وعمالة إقليم برشيد ومسؤولي المجلسأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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