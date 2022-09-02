حوادث
مذكرات بحث لاعتقال شبكة “كوكايين تطوان”
17 شخصا مبحوثا عنهم لانتمائهم لشبكة إجرامية مختصة في الاتجار في المخدرات الصلبة أصدرت ولاية أمن تطوان بأمر من النيابة العامة مذكرات بحث في حق 17 شخصا على ذمة القضية، التي صارت تعرف بـ “كوكايين تطوان»، بعد ضبط أزيد من خمسة كيلوغرامات من الكوكايين في نقطة مراقبةأكمل القراءة »
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