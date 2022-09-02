الصباح الفني
فتو تتبرأ من حسابها
خرجت منى فتو في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن اختراق حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” من قبل شخص مجهول، وتبرئها منه. وقالت فتو في الفيديو ذاته إنها فوجئت باختراق حسابها الوحيد على “إنستغرام” منذ عيد الأضحى الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من استرجاعهأكمل القراءة »
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