أخنوش يدعو للإسراع في إعداد مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء، إلى الإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية، التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، قبل متم 2022.

وأكد رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وهو ما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، إذ أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.