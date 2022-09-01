أســــــرة
طرق التعامل مع صدمات الماضي
مدربو التنمية الذاتية يقدمون نصائح لتجاوزها تعتبر صدمات الماضي بشتى أنواعها جزءا من شخصية كل فرد، لكن هناك تباين كبير بين الأشخاص في تعاملهم مع الذكريات المؤلمة، وطبيعة المواقف، وكيفية التفاعل معها في وقتها، وكيفية تأثيرها على حياتنا على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ويؤكد مدربو التنمية الذاتيةأكمل القراءة »
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