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أســــــرة

طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬صدمات‭ ‬الماضي

منذ 44 ثانية
لابد‭ ‬من‭ ‬مواجهتها‭      (‬خاص‭)‬
مدربو‭ ‬التنمية‭ ‬الذاتية‭ ‬يقدمون‭ ‬نصائح‭ ‬لتجاوزها تعتبر‭ ‬صدمات‭ ‬الماضي‭ ‬بشتى‭ ‬أنواعها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬كل‭ ‬فرد،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬تباين‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬الذكريات‭ ‬المؤلمة،‭ ‬وطبيعة‭ ‬المواقف،‭ ‬وكيفية‭ ‬التفاعل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬وقتها،‭ ‬وكيفية‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬حياتنا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والمتوسط‭ ‬والبعيد‭.‬ ويؤكد‭ ‬مدربو‭ ‬التنمية‭ ‬الذاتية‭أكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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