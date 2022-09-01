وطنية
الجمعية الوطنية للناشرين تندد بإساءات قيس
شحتان دعا الإعلاميين إلى التصدي لمخططات العداء للمغرب والمساس بوحدته استغرب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الخطوة الاستفزازية لرئيس الجمهورية التونسية، الذي تجرأ على استفزاز المغاربة في قضيتهم الأولى المتعلقة بالوحدة الوطنية، وتحطيمه لكل الأعراف والتقاليد والأخلاق وقواعد الاحترام وحسن الجوار والتاريخ والمصير المشترك بينأكمل القراءة »
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