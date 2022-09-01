اذاعة وتلفزيون
أمسعدي والتلاعب بالمشاعر
عبرت الفنانة أميمة أمسعدي عن استنكارها للتلاعب بمشاعر الآخرين، مؤكدة أنها أكثر حدة من الغش المالي نظرا للأثر النفسي الكبير الذي تتركه في النفوس. وكتبت أمسعدي عن الموضوع ذاته على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “احذروا التلاعب بمشاعر الناس فإن الله رقيبكم، الغش والخداع في المشاعر أشدأكمل القراءة »
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