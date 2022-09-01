الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “السعادة أحيانا، وربما دائما، لا تتطلب الكثير، سوى بعض الحب، والسخاء وقليل من الحرية”. موحجة كتب الممثل عدنان موحجة على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تسجن نفسك في توقعات الناس عنك، أنت أفضل مما يقولون وأعظم مماأكمل القراءة »
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