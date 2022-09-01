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الصباح الفني

قالوا

منذ 37 ثانية
عبد الفتاح لكريني. (خاص)
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬السعادة‭ ‬أحيانا،‭ ‬وربما‭ ‬دائما،‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬الكثير،‭ ‬سوى‭ ‬بعض‭ ‬الحب،‭ ‬والسخاء‭ ‬وقليل‭ ‬من‭ ‬الحرية‭”.‬ موحجة كتب‭ ‬الممثل‭ ‬عدنان‭ ‬موحجة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬تسجن‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬توقعات‭ ‬الناس‭ ‬عنك،‭ ‬أنت‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬يقولون‭ ‬وأعظم‭ ‬مما‭أكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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