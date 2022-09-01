وطنية
زيادات صاروخية في اللوازم المدرسية
الكتبيون: نقص حاد في الكتب وزيادات يومية بسبب احتكار السوق وانتهاز الظرفية في وقت تحاول فيه وزارة التربية الوطنية طمأنة الأسر بخصوص نفقات الدخول المدرسي، ترد أخبار غير سارة من الميدان، تنذر بزيادات صاروخية، تصل أحيانا إلى 110 في المائة، في اللوازم المدرسية، و25 في المائة فيأكمل القراءة »
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