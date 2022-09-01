fbpx
وطنية

زيادات صاروخية في اللوازم المدرسية

منذ 36 ثانية
الكتبيون: نقص حاد في الكتب وزيادات يومية بسبب احتكار السوق وانتهاز الظرفية في وقت تحاول فيه وزارة التربية الوطنية طمأنة الأسر بخصوص نفقات الدخول المدرسي، ترد أخبار غير سارة من الميدان، تنذر بزيادات صاروخية، تصل أحيانا إلى 110 في المائة، في اللوازم المدرسية، و25 في المائة فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 36 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.