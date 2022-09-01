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اذاعة وتلفزيون

مسابقة سينمائية بتيزنيت

منذ 40 ثانية
تشارك ستة أفلام في المسابقة الجهوية، التي أطلقتها فعاليات المهرجان السينمائي الأورو إفريقي الثالث بتيزنيت، والذي تنظمه جمعية إفريقيا للثقافات والفنون والتواصل من 21 إلى 23 أكتوبر 2022. ويتعلق الأمر بأفلام “علاش” للمخرج هشام الباز من تيزنيت، و”ظلام مولون” للمخرج محمد أملعاب من تارودانت، و”الشرف المكسور” لحمزةأكمل القراءة »

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منذ 40 ثانية


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