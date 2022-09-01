الرياضة
الطاهري: جاهز لتجربة بني ملال
أبدى المدافع محمد الطاهري رغبة كبيرة في التألق، بعد انضمامه إلى رجاء بني ملال، إذ سيحمل ألوانه خلال الموسم المقبل، بحثا عن الصعود إلى بطولة القسم الأول. وأكد الطاهري أنه درس عرض رجاء بني ملال من كل الجوانب، ليوقع في كشوفات هذا الفريق، بموجب عقد يمتد لموسمأكمل القراءة »
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