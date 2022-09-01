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اذاعة وتلفزيون

الناصيري “رونها” بـ”نايضة”

منذ دقيقتين
يصور مشاهد فيلمه الجديد وسط الجمهور وبمشاركة عشرات “الكومبارس” حوّل الفنان سعيد الناصيري، الباب الرئيسي لفندق بأحد أرقى شوارع البيضاء، بالإضافة إلى “كريان الرحامنة” بسيدي مومن، إلى بلاطو تصوير فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “نايضة”. واختار الناصيري، الذي يشرف على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بفيلمه الجديد، أنأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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