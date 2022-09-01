الرياضة
السريع يتعاقد مع ياجور
نجح سريع وادي زم في التعاقد مع محسن ياجور، لقيادة خطه الأمامي، بتوصية من المدرب محمد البكاري، الذي ألح كثيرا على جلبه، خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية. ووقع ياجور من مواليد 1985، عقدا مع سريع وادي زم، يمتد لموسمين، من أجل الاستفادة من تجربته الطويلة في الملاعبأكمل القراءة »
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