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الرياضة

“الواف” يغرق 

منذ دقيقتين
بلحاج يغادر والحجوجي يرفض الترشح والجامعي يتنحى أعلن ميلود بلحاج مدير شركة الوداد الفاسي لكرة القدم انسحابه نهائيا من تسيير الفريق، بسبب الظروف والمشاكل التي بات يتخبط فيها محيط «الواف» ، والانشقاقات بين أعضاء المكتب المسير. وفوض بلحاج لأمين المال منعم الحجوجي رئاسة الشركة، بعد أن رفضأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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