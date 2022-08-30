تفكيك شبكة للتزوير وتنظيم الهجرة غير الشرعية بوجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم (الثلاثاء)، من توقيف ستة أشخاص من بينهم امرأتان، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق والمحررات التي تدخل في إعداد ملفات تأشيرات فضاء “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بوجدة، جاء بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق ومستندات إدارية ومحررات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها من قبل شبكات إجرامية بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات تستخدم في التزوير، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الطوابع والأختام المزورة المنسوبة لإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر وصور فوتوغرافية ونسخ من وثائق تعريفية وجوازات سفر في اسم الغير.

وتم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.