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وطنية

الحكومة‭ ‬تحضر‭ ‬لرفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد

منذ 5 دقائق
الوصفة‭ ‬الحكومية‭ ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭                                                  (‬أرشيف‭)‬
نقابيون‭ ‬يرفضون‭ ‬ويحذرون‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الاحتقان‭ ‬الاجتماعي أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬إفلاس‭ ‬قريب‭ ‬لصناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التدبير،‭ ‬والتحول‭ ‬الديمغرافي،‭ ‬إذ‭ ‬انتقلت‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬منخرطا‭ ‬مقابل‭ ‬متقاعد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬1983،‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬1997،‭ ‬ثم‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬واستمر‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

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