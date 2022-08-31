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الرياضة

الرجاء يتنازل عن خابة مكرها

منذ 12 دقيقة
العربي الكويتي: اللاعب لن يلعب إلا للوداد بالمغرب فسخ الرجاء الرياضي تعاقده مع المهاجم حمزة خابة، أول أمس (الاثنين)، بعد رفض العربي الكويتي، أي تسوية للملف. وعلمت “الصباح”، أن العربي الكويتي أخبر هشام صميم، وكيل أعمال اللاعب، أن خابة لا يمكنه اللعب لأي فريق في المغرب، باستثناءأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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