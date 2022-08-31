الرياضة
تسعة محليين في أول لائحة للركراكي
الجامعة تعلن تعيينه اليوم خلفا لخاليلوزيتش علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن اللائحة الموسعة للمنتخب الوطني، الذي سيخوض مباراتين إعداديتين الشهر المقبل، تضم تسعة لاعبين محليين. ووضع وليد الركراكي، مدرب الأسود المرتقب، رهن إشارة الجامعة، لائحة تضم رضا التكناوتي ويحيى عطية الله ويحيى جبران وأيمن الحسوني منأكمل القراءة »
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