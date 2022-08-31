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اذاعة وتلفزيون

“الديفا” وشيرين عبد الوهاب

منذ 56 ثانية
استقبلت الديفا سميرة سعيد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في منزلها، كما تقاسمت أجواء زيارتها لها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. ونشرت “الديفا” صورا رفقة شيرين عبد الوهاب، كما علقت قائلة “حبيبتي شيرين، فرحت كثيرا بزيارتك لي رفقة صديقي طارق مدكور. وسعدت أكثر لأنني وجدتك سعيدة.أكمل القراءة »

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منذ 56 ثانية


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