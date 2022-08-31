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حوادث

فك لغز السطو على صيدليات بالرباط

منذ 8 ثواني
الأمن وضع حدا لعمليات جانح أرعب الضحايا وأبحاث لإيقاف شريكه أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط، أخيرا، بجانح شكل شبحا قض مضجع الصيدليات بأحياء العاصمة، بعد ارتكابه عدة عمليات سطو مثيرة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه البالغ من العمر 27أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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