الرياضة
الطائر يعود إلى الرجاء
تراجع عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، عن قرار الاستغناء عن خدمات هلال الطائر، أحد أعضاء اللجنة التقنية بالفريق. وذكر مصدر مطلع أن اجتماعا عقد أول أمس (الاثنين) بمقر النادي، جمع الرئيس بعدد من المؤطرين، في مقدمتهم الطائر، الذي عين مديرا رياضيا، خلص إلى تذويب بعض الخلافات، وتوقيعأكمل القراءة »
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