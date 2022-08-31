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خاص

معبر‭ ‬باب‭ ‬سبتة‭… ‬جحيم‭ ‬الانتظار

منذ 52 ثانية
طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬معبر‭ ‬سبتة‭               ‬‭(‬تطوان‭ ‬ميديا‭)‬
طوابير‭ ‬سيارات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬المعبر‭ ‬ومعاناة‭ ‬انتظار‭ ‬لساعات طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬للسيارات،‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬مشارف‭ ‬شاطئ‭ ‬الريفيين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضاقت‭ ‬بها‭ ‬شوارع‭ ‬كورنيش‭ ‬مدينة‭ ‬الفنيدق‭ ‬باتجاه‭ ‬معبر‭ ‬باب‭ ‬سبتة،‭ ‬وانتظار‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ساعات‭ ‬تجعل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوجدون‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬المركبات‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬العبور‭أكمل القراءة »

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