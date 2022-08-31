خاص
معبر باب سبتة… جحيم الانتظار
طوابير سيارات على بعد مئات الأمتار من المعبر ومعاناة انتظار لساعات طوابير طويلة للسيارات، بلغت في بعض الأحيان مشارف شاطئ الريفيين، بعد أن ضاقت بها شوارع كورنيش مدينة الفنيدق باتجاه معبر باب سبتة، وانتظار يصل إلى ساعات تجعل كل من يوجدون على ظهر المركبات الساعية إلى العبورأكمل القراءة »
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