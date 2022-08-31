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وطنية

بركة يحدد خريطة عمل خماسية

منذ 3 دقائق
حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء عقده أخيرا، بمشاركة عدد من المديرين الجهويين والإقليميين، خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها في الوزارة إلى غاية 2026. وغير الوزير من طريقة اشتغال إدارة وزارته عبر تنفيذ البرنامج الحكومي، في إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ماأكمل القراءة »

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