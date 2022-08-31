وطنية
بركة يحدد خريطة عمل خماسية
حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء عقده أخيرا، بمشاركة عدد من المديرين الجهويين والإقليميين، خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها في الوزارة إلى غاية 2026. وغير الوزير من طريقة اشتغال إدارة وزارته عبر تنفيذ البرنامج الحكومي، في إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا