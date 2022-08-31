اذاعة وتلفزيون
“سبع ليالي” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و15 دقيقة، على موعد مع أحداث الفيلم التلفزيوني “سبع ليالي” من إخراج شوقي العوفير. ويشارك في الفيلم أمين الناجي وسامية أقريو ومليكة العماري وعبد الصمد مفتاح الخير وأسماء أخرى، فيما كتبت السيناريو الخاص به مريمأكمل القراءة »
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