الصباح الفني
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100 مليون دولار تعويضا لمتسول أدانت محكمة أمريكية شرطيا وقضت بمنح تعويض ضخم قيمته 100 مليون دولار لرجل متسول أصيب بشلل وكسر في العنق في مطاردة مع الشرطة. ومنحت هيأة محلفين فدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقهأكمل القراءة »
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