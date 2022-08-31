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الصباح الفني

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منذ 12 ثانية
100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬تعويضا‭ ‬لمتسول أدانت‭ ‬محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬شرطيا‭ ‬وقضت‭ ‬بمنح‭ ‬تعويض‭ ‬ضخم‭ ‬قيمته‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لرجل‭ ‬متسول‭ ‬أصيب‭ ‬بشلل‭ ‬وكسر‭ ‬في‭ ‬العنق‭ ‬في‭ ‬مطاردة‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭. ‬ومنحت‭ ‬هيأة‭ ‬محلفين‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمتسول‭ ‬سقط‭ ‬وكسر‭ ‬عنقه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صعقه‭أكمل القراءة »

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