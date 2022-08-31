fbpx
الرياضة

أكلموس يتعاقد مع الحمدوشي

منذ 20 ثانية
تعاقد اتحاد أكلموس لكرة القدم الممارس في القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، مع المدرب عبد الرزاق الحمدوشي بعقد يمتد لموسم واحد، بدل مولاي علي الجعفري الذي غادر الفريق بحثا عن آفاق جديدة. واضاع اتحاد أكلموس الصعود إلى القسم الأول هواة في الدورات الأخيرة، بعد احتلاله الصفأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.