الرياضة
أكلموس يتعاقد مع الحمدوشي
تعاقد اتحاد أكلموس لكرة القدم الممارس في القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، مع المدرب عبد الرزاق الحمدوشي بعقد يمتد لموسم واحد، بدل مولاي علي الجعفري الذي غادر الفريق بحثا عن آفاق جديدة. واضاع اتحاد أكلموس الصعود إلى القسم الأول هواة في الدورات الأخيرة، بعد احتلاله الصفأكمل القراءة »
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