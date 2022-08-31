اذاعة وتلفزيون
“صدى التوأم”… غموض وأسرار
طرحت منصة “نتفليكس” الأمريكية، قبل أيام، الموسم الأول من مسلسل “صدى التوأم”، وهو عمل جديد يتألف من سبع حلقات، ضمن إطار درامي تشويقي اجتماعي. وتبدأ معالم الحكاية مع اختفاء ليني، شقيقة جينا التوأم، علما أن الممثلة ميشال موناغان تؤدي الدورين. تغادر جيني لوس أنجلوس، لتعود إلى ماونتأكمل القراءة »
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