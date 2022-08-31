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الرياضة

عقيد ينضم إلى “الراك”

منذ 7 ثواني
التحق الحارس محمد عقيد، بالراسينغ البيضاوي، الممارس في بطولة القسم الثاني، بقيادة المدرب حسن أوغني. ووقع عقيد في كشوفات «الراك»، بعدما خاض معه آخر مباراة في دوري أحمد النتيفي، والتي انتهت دون أهداف أمام مولودية وجدة. وانتهى عقد عقيد الذي استمر موسمين بأولمبيك خريبكة، إذ يعول عليهأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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