وطنية
تأديبات القضاة أمام الدورة المقبلة للمجلس
تحديد مقررين لقضاة “التسجيل الصوتي” وتعيينات جديدة في مناصب المسؤولية تناقش الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي من المفترض الإعلان عن افتتاحها في شتنبر المقبل، العديد من الملفات الآنية، التي يتوجب على المجلس النظر فيها، وفي مقدمتها الملفات التأديبية. وأفادت مصادر «الصباح» أن محمد عبد النباوي،أكمل القراءة »
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