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الرياضة

تطوان يدشن عودته بقمة أمام “الماص”

منذ 3 دقائق
انتدب 12 لاعبا وخطف إجروتن من طنجة يعود المغرب التطواني لمنافسات البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول، بعد غيابه لموسم واحد، ويحل ضيفا على المغرب الفاسي في افتتاح البطولة السبت المقبل، في الثامنة والنصف بالملعب الكبير بفاس. وختم الفريق التطواني معسكره الاعدادي بالجديدة، الذي استمر 12 يوما، بفوزأكمل القراءة »

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