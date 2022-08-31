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الرياضة

بني ملال يعزز صفوفه

منذ 3 دقائق
تعاقد رجاء بني ملال مع المهاجم محسن بوعكاد، هداف الاتفاق المراكشي وبطولة الهواة بعد تسجيله 15 هدفا. واقتنع مدرب الفريق محمد بورديف بمهارات اللاعب في مباراة الفريق الأخيرة، التي أجراها أمام شباب بنكرير. وخاض بوعكاد تجربة قصيرة مع الدفاع الحسني الجديدي، ولعب ضمن صفوف سريع وادي زمأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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