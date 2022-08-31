الرياضة
سايس قريب من الدفاع الجديدي
بات أمين سايس لاعب نيس الفرنسي، الذي يلعب مدافعا أوسط، قريبا من التوقيع للدفاع الحسني الجديدي. ويعول المدرب لسعد الشابي كثيرا على هذا اللاعب لسد الخصاص الحاصل في الدفاع الأوسط. ووقع الفريق الجديدي للمدافع الليبي طاهر أو سلام بن عامر (22 سنة)، بعد انتهاء عقده مع أهليأكمل القراءة »
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