الرياضة
اليوسفية ينتدب سبعة لاعبين
عزز أولمبيك اليوسفية، الممارس في القسم الوطني هواة، صفوفه بسبعة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية. وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الفريق انتدبت رفيق بندحمان قادما من اتحاد سيدي قاسم، والمهاجم اسماعيل مهتدي من وداد قلعة السراغنة والمدافع الأيمن رضى صاليان من اتحاد بلدية أيت ملول، والحارسينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا