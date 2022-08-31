fbpx
الرياضة

اليوسفية ينتدب سبعة لاعبين

منذ 23 ثانية
عزز أولمبيك اليوسفية، الممارس في القسم الوطني هواة، صفوفه بسبعة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية. وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الفريق انتدبت رفيق بندحمان قادما من اتحاد سيدي قاسم، والمهاجم اسماعيل مهتدي من وداد قلعة السراغنة والمدافع الأيمن رضى صاليان من اتحاد بلدية أيت ملول، والحارسينأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 23 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.