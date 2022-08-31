الرياضة
بهلول مدربا لمولودية آسا
تعاقد الإطار الوطني سعيد بهلول مع مولودية آسا الزاك، الذي يلعب بالقسم الأول هواة. واتفق بهلول مع مسؤولي الفريق الصحراوي على العمل من أجل تحقيق الصعود إلى القسم الوطني هواة. ويتوفر سعيد بهلول على دبلوم “باء”، وسبق له تدريب الرجاء الجديدي وأمل الدفاع الحسني الجديدي، الذي فازأكمل القراءة »
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