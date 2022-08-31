وطنية
اختلالات “فرصة” تثير احتجاج شباب
يعاني برنامج “فرصة” اختلالات تهم كيفية استفادة حاملي المشاريع، بسبب عدم مواكبتهم ميدانيا، إذ لم يصرف لبعض المستفيدين منهم من حصص التكوين، ولو درهم واحد، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن الشباب الذين استكملوا تكوينهم عن بعد عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، أو البريد الإلكتروني،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا