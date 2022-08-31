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وطنية

اختلالات‭ “‬فرصة‭” ‬تثير‭ ‬احتجاج‭ ‬شباب

منذ 8 ثواني
يعاني‭ ‬برنامج‭ “‬فرصة‭” ‬اختلالات‭ ‬تهم‭ ‬كيفية‭ ‬استفادة‭ ‬حاملي‭ ‬المشاريع،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مواكبتهم‭ ‬ميدانيا،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يصرف‭ ‬لبعض‭ ‬المستفيدين‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬التكوين،‭ ‬ولو‭ ‬درهم‭ ‬واحد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬استكملوا‭ ‬تكوينهم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬التراسل‭ ‬الفوري‭ “‬واتساب‭”‬،‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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